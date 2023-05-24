Очередная отправка гуманитарного груза в зону специальной военной операции состоялась 23 мая из Барнаула. В зону СВО направили 15 автомобилей, 2 мотоцикла, необходимую технику, посылки и другие вещи — всего около 30 тонн груза. Все это удалось приобрести на средства, собранные волонтерами, а перевозку организовали за счет Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития и Фонда социально-экономического развития Алтайского края.

Из Барнаула в зону спецоперации отправили автомобили и технику для алтайских бойцов.

В отправке груза принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания, региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО Денис Голобородько, а также активисты сообщества помощи добровольцам, участникам СВО «Добрая воля 22».

Это вторая крупная отправка техники, совместно организованная добровольцами, предпринимателями, депутатами Алтайского краевого Законодательного Собрания. В середине апреля в зону СВО было направлено 10 автомобилей.

Денис Голобородько рассказал Виктору Томенко, что в сборе грузов приняли участие жители из многих городов и районов края. Помощь из Алтайского края землякам-военнослужащим становится системной. Налажено сотрудничество с общественными организациями.

В организации такой отправки задействованы десятки людей, в сборах — сотни и тысячи. Свой вклад внесли жители многих городов и районов — Рубцовск, Славгород, Горняк, Красногорский, Косихинский, Павловский, Солтонский, Завьяловский районы и другие муниципалитеты. Поддержка наших военнослужащих — большое, важное и, главное, наше общее дело, — сказал вице-спикер.

Глава региона поблагодарил общественные формирования за активную поддержку российских военнослужащих. Виктор Томенко отметил, что правительство края продолжит оказывать помощь в отправках гуманитарных грузов для военнослужащих.

Недавно я разговаривал с одним бойцом, он сказал мне: «Вы отправляйте помощь. Если до нас не дойдет, ее получат солдаты из других частей. Главное, мы чувствуем поддержку страны». Меня это тронуло. Знаю, потребностей много. По разным каналам эту информацию доводят до нас. Поэтому будем все наши силы концентрировать и продолжать эту работу, — подчеркнул губернатор.

Организатор сообщества «Добрая воля 22» Инна Руш рассказала, что в эту отправку бойцам передадут спутниковые антенны, генераторы, квадрокоптеры, тепловизоры, рации и другое. Также собранные средства потратили на покупку средств гигиены, обувь для солдат, дождевики и другое. Особенно в частях ждут изготовленные волонтерами маскировочные сети, сухпайки.

В фурах также будут маскировочные сети, которые сделали волонтеры из разных районов и городов Алтайского края, и сухпайки, которые участники нашего движения делают сами. Это сухие супы, кисели, каши, которые потом легко развести кипятком, — рассказала она.

Волонтеры также рассказали Виктору Томенко о других направлениях поддержки участников СВО, которые нуждаются в развитии — плетение маскировочных сетей, изготовление сухпайков и других. Все это рассмотрят уже на региональном уровне.

Отметим, что при поддержке губернатора и правительства региона, депутатов разного уровня, предпринимателей, волонтеров из Алтайского края уже было направлено 1300 тонн гуманитарных грузов.