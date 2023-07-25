Из Барнаула направили помощь бойцам на Херсонское направление.

Очередной груз для военнослужащих в зону СВО собрали на прошлой неделе в Барнауле. В этот раз помощь направили бойцам на Херсонское направление.

Как рассказал заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», координатор рабочей группы по вопросам СВО в Алтайском крае Денис Голобородько, запрос пришел на автомобиль от ребят-десантников из взвода БПЛА.

Для быстрого передвижения, перевозки техники и выполнения боевых задач им нужна машина. Та, что у них была сломалась, и сделать ее в тех условиях было бы проблематично. Благодаря волонтерам из группы «Z.O.V. Алтай» автомобиль приобрели, а мы помогли организовать доставку авто и гуманитарного груза — сухпайков, аптечек и других товаров первой необходимости, — рассказал Денис Голобородько.

На месте груз встретят волонтеры и доставят военным.

Отметим, что в Алтайском крае ведется большая работа по оказанию помощи участникам СВО. За последние три месяца в зону специальной военной операции было направлено более 25 автомобилей, техника и оборудование для бойцов — всего более 50 тонн груза. За счет средств фонда, созданного партией, с начала спецоперации на покупку всего необходимого для бойцов и отправку грузов было потрачено около 30 млн рублей. Регулярно гуманитарная помощь направляется в Славяносербский район ЛНР.