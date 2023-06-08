8 июня: почему в этот день девушкам нельзя ходить на водоемы

8 июня Православная Церковь чтит память апостолов Карпа и Алфея, учеников святителя Павла. Так как имя одного из святых совпадало с названием рыбы, люди считали, что в этот день должен быть хороший улов. Поэтому 8 июня чаще всего посвящалось рыбной ловле.

Традиции в день Карпа Карполова

В России 8 июня известен как Карп Карполов день. И, как следует из названия, этот день считается очень удачным для похода на рыбалку.

Однако тем, кто собирается заниматься этим промыслом, следует отправиться на реку в хорошем настроении и избавиться от всех неприятных мыслей.

Карповый день также считался негласным праздником у печников. В этот день их пытались позвать в дом, чтобы осмотреть печь и, при необходимости, починить ее. А после хозяйки обязательно угощали печников свежим хлебом.

Домовой, живущий за печкой, тоже получал кусок пирога — чтобы не мешать ремонту.

Карп. wikipedia.org

Народные приметы 8 июня

Если 8 июня комары летают роем — ждите хорошую погоду.

Рыба плещется в реке у поверхности воды — пойдет дождь.

Если прибраться в доме — это поможет обрести душевный покой.

Рыбалка. unsplash.com

Что нельзя делать в день Карпа