8 июня: почему в этот день девушкам нельзя ходить на водоемы

Традиции в день Карпа Карполова
В России 8 июня известен как Карп Карполов день. И, как следует из названия, этот день считается очень удачным для похода на рыбалку.
Однако тем, кто собирается заниматься этим промыслом, следует отправиться на реку в хорошем настроении и избавиться от всех неприятных мыслей.
Карповый день также считался негласным праздником у печников. В этот день их пытались позвать в дом, чтобы осмотреть печь и, при необходимости, починить ее. А после хозяйки обязательно угощали печников свежим хлебом.
Домовой, живущий за печкой, тоже получал кусок пирога — чтобы не мешать ремонту.
Народные приметы 8 июня
- Если 8 июня комары летают роем — ждите хорошую погоду.
- Рыба плещется в реке у поверхности воды — пойдет дождь.
- Если прибраться в доме — это поможет обрести душевный покой.
Что нельзя делать в день Карпа
- В этот день нельзя лениться, ходить в грязной одежде и сидеть в неубранном доме. В противном случае можно навлечь на себя болезнь.
- В этот день можно есть только карпа.
- Не напоминайте должникам о долгах, иначе вы никогда не вернете свои деньги.
- Женщинам нельзя подходить к водоемам и мочить там ноги — русалки могут похитить их и сделать своими рабынями.
- Нельзя ссориться с близкими — проведите день с ними в мире и согласии.