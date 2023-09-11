Иван Постный: что можно и нельзя делать 11 сентября

Традиции на Ивана Постного
В этот день нужно помочь нищим, просящим подаяния, нуждающимся в вашей помощи.
Сны в ночь на 11 сентября считаются вещими, но сбываются в течение 11 дней.
Осень.
СС0
Что нельзя делать на Ивана Постного
- Шить, вязать, заниматься рукоделием — если сегодня уколоться, порезаться или пораниться другим способом, то рана долго будет заживать.
- Носить красную одежду — к беде. Нельзя покупать, принимать в подарок и приносить домой цветы красного цвета.
- Одиноким девушкам нельзя доделывать за мамой ее работу, например, домывать посуду — придется с родителями еще год прожить.
Осень.
СС0
Приметы на 11 сентября
- Журавли на юг полетели — осень окажется короткой, снег будет ранним.
- Скворцы еще не улетели — к сухой осени.
- Гром — к теплым дням.
- Вечером увидеть летящую стаю грачей — к хорошей погоде.
- Деревья быстро облетели от листвы — по приметам, к холодной зиме.
- Много желудей на дубах — перед Рождеством выпадет много снега.
- Дождевые черви выползают на поверхность — к ненастью.
- Эхо на закате — к жаркой погоде.
- В холодную погоду квакают лягушки — к потеплению.
- Гуси и журавли улетают на юг на большой высоте — зимой будет мало снега.