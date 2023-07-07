Иван Купала - 7 июля. Освежающие поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с праздником Ивана Купала в прозе
Поздравляю с разгаром лета — днем Ивана Купала! Пусть прохладная водица смоет тревоги и печали, душа наполнится радостью жаркого лета и пением птиц! Пусть найдется то, что ищешь, сбудется, то о чем мечтаешь, появится то, чего пока нет! Желаю крепкого здоровья и благоденствия на долгие годы!
Пусть в праздничном купальском костре истлеют все беды и печали, а утренняя роса принесет больше счастья и радости. Желаю, чтобы волшебная купальская ночь исполнила заветные мечты, подарила веру и надежду в лучшее, будьте здоровы, бодры и созидательны. Успеха и самого удачного стечения обстоятельств!
Поздравляю с праздником Ивана Купала. Пусть сегодня с тобой случится что-то невероятно интересное, магическое и прекрасное. Желаю найти в себе новые силы и открыть для себя путь вдохновения, желаю с любовью в сердце отправиться странствовать по тропам больших приключений и новых увлечений.
Поздравления с праздником Ивана Купала в стихах
Сегодня Ивана Купала,
И вас я спешу поздравлять!
Вам мира, добра и смиренья
Я в праздник хочу пожелать.
Счастливой пусть жизнь ваша будет,
Подарит вам много удач,
Сбываются ваши желанья,
Найдется решенье задач.
Потоками света и счастья
Пускай вас накроет судьба.
Желаю вам веры я крепкой,
Удачи, успехов, тепла.
Праздник этот, словно тайна,
К нам приходит среди лета.
Праздник сей — Иван Купала —
День костров, веночков, смеха.
В этот день тебе желаю
Всех желаний исполненья.
Отмечай его с друзьями
И в отличном настроении.
Пусть, как пламя, очень ярко
Жизнь успехом засияет,
Словно дым, уйдут обманы,
А судьба подругой станет.
В этот день, Иван Купала,
Вам здоровья загадали,
Счастья и любви, успеха,
Все легко решать помехи.
Не пролить чтоб ни слезинки,
Найти в мире «половинку»,
Сохранить любовь навеки
С самым близким человеком.
Поздравляю, пусть начнется
Праздник до восхода Солнца.
Пусть сгорят в костре все беды,
Я желаю лишь победы!
Поздравления с праздником Ивана Купала в смс
Пора купаться в водоемах,
Иван Купала к нам пришел.
Давайте петь и веселиться,
Накроем мы огромный стол.
И всем в округе пожелаем
Любви, здоровья, доброты.
Уйдет из жизни всё плохое,
И скоро сбудутся мечты!
Пришел Иван Купала день —
На реку все, кому не лень.
Там хороводы и костры,
Надежды, тайные мечты.
С прекрасным праздником, друзья!
Сегодня нам грустить нельзя.
А лучше уж венок сплести
И с ним любовь свою найти!
Собираем мы цветы
И в букеты их сплетаем.
Сложим вместе все мечты
И желанье загадаем.
Пустим по воде венок,
Пусть судьба найдет дорогу.
Каждый новый колосок
Нам подарит силы много.