Итоги викторины по безопасному движению в ночных условиях

Победителем стала Василина (тел.*8045)
В ближайшее время редакция свяжется с победителем для вручения поощрительного приза от Госавтоинспекции Алтайского края.
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Подведены итоги викторины «Безопасность на дорогах в ночное время», участники которой отвечали на вопросы теста на знание основных правил ПДД, связанных с безопасным движением в ночных условиях.
Победителем стала Василина (тел.*8045)
В ближайшее время редакция свяжется с победителем для вручения поощрительного приза от Госавтоинспекции Алтайского края.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter