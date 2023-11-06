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Жизнь

Итоги викторины «Обгон, опережение, встречный разъезд»

Подведены итоги викторины «Обгон, опережение, встречный разъезд».

Поощрительные призы от Госавтоинспекции Алтайского края.
Поощрительные призы от Госавтоинспекции Алтайского края.
Фото предоставлено Госавтоинспекцией Алтайского края.

Победителем этой викторины стала Светлана (тел.: *9380).

Призы победителям всех викторин по безопасности дорожного движения будут вручены в декабре представителями Госавтоинспекции Алтайского края.

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