Победителем этой викторины стал Сергей (тел.: *3730).
Призы победителям всех викторин по безопасности дорожного движения будут вручены в декабре представителями Госавтоинспекции Алтайского края.
Подведены итоги викторины «Дорожные знаки: предупреждающие и запрещающие», участники которой отвечали на вопросы теста о дорожных знаках.
Победителем этой викторины стал Сергей (тел.: *3730).
Призы победителям всех викторин по безопасности дорожного движения будут вручены в декабре представителями Госавтоинспекции Алтайского края.
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