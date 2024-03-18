Итоги выборов и масленичный шторм. Что произошло в Алтайском крае 18 марта

◆ 1,05 млн жителей Алтайского края проголосовали на выборах президента РФ. Явка в регионе составила 59,89%. Краевой избирком отчитался о результатах.



◆ Политолог Ярослава Шашкова объяснила, почему на выборах в Алтайском крае опять случилась одна из самых низких явок по стране и предсказуемо ли было именно такое распределение голосов.



◆ В Центре общественного наблюдения Алтайского края тоже подвели итоги выборов президента: всего 40 нарушений, из них 22 — незаконная агитация в соцсетях.



◆ Стоимость здания барнаульского Горного училища снизили сразу вдвое: теперь федеральный памятник планируют продать на аукционе с начальной ценой 32,5 млн рублей.



◆ В алтайском селе Новотырышкино с размахом отметили Масленицу. Но завершилась она снежной бурей и перекрытым Чуйским трактом — смотрите наш репортаж.

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