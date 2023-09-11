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Итоги выборов, ФАПы и творческая интеллигенция. Что произошло в Алтайском крае 11 сентября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 11 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Алтайском крае подвели итоги выборов губернатора в 2023 году. При явке в 31,04% победил Виктор Томенко — он набрал почти 76,2% голосов.
  • Сразу в трех районах Алтайского края открыли новые фельдшерско-акушерские пункты: в Рубцовском, Первомайском и Целинном.
  • Студентка из Барнаула Любовь Суханова запустила благотворительный проект, помогающий малоимущим семьям, животным из приютов и ребятам из детских домов. Вот ее история.
  • В ГМИЛИКА открылась выставка графика Сергея Боженко «Лица творцов — 2». В экспозиции представлены 50 портретов творческой интеллигенции Алтайского края.
  • В Барнауле мальчику до крови разбили голову на детской площадке. Родители ребенка разыскивают очевидцев.
  • 77-летний барнаулец Николай Сазонов покорил Эльбрус. Мужчина забрался на восточную вершину высотой 5621 м. В прошлом году он взошел на западную — высотой 5642 м.
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