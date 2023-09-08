10 сентября
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Жизнь
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Итоги фестиваля СВОЁ РСХБ: 10 тонн на 10 млн рублей

Два дня в Барнауле работал фестиваль фермерской еды "СВОЁ", организованный Россельхозбанком при поддержке Правительства Алтайского края и Администрации Барнаула. Он стал составной частью Дня города Барнаула, который отмечал свое 293-летие.

Два дня в Барнауле работал фестиваль фермерской еды "СВОЁ", организованный Россельхозбанком при поддержке Правительства Алтайского края и Администрации Барнаула.
Два дня в Барнауле работал фестиваль фермерской еды "СВОЁ", организованный Россельхозбанком при поддержке Правительства Алтайского края и Администрации Барнаула.
Фото предоставлено компанией Россельхозбанк.

За два дня фестиваля было продано более 10,5 тонн продукции на 10,3 млн рублей. По данным организаторов, фестиваль посетило свыше 55 тысяч человек. Только одно из предприятий — Каменский мясокомбинат "Восход" продал полтонны своей продукции за 2 дня. Компания "Гудвил" реализовала 450 кг круп. Рубцовская компания "Дары лета" продала 2 тонны овощей. В фестивале приняло участие 100 фермерских хозяйств Алтайского края, Республики Алтай и других сибирских регионов — Кемеровской и Новосибирской областей, а также из Татарстана, Тюмени и Белоруссии.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Фото предоставлено компанией Россельхозбанк.

Россельхозбанк — наш давний партнер, наши друзья - не только помогают в проведении таких праздничных мероприятий, но и ведут активную деятельность. Помогают сельхозтоваропризводителям, фермерам, нашим селянам решать вопросы развития хозяйства, экономики, достигать наилучших результатов, удивлять своих покупателей. Пусть так будет и в дальнейшем, — обратился Губернатор Алтайского края Виктор Томенко к гостям и участникам фестиваля СВОЁ.

Мы прошлись по фестивальной площади и поговорили с теми, кого встретили. По отзывам продавцов, представителей, в основном, среднего малого и микробизнеса, самозанятых.

Все организовано на высшем уровне: продукцию подносят вовремя, мусор убирается моментально, места для торговли оборудованы — вплоть до экологичных бумажных пакетов, фартуки и конечно огромный поток людей. Мы продали все что привезли, а ездили за продукцией только в первый день 3 раза. Во второй день люди возвращались, чтобы докупить то, что понравилось в первый день. Очень довольны. Спасибо Россельхозбанку. Благодаря его проектам мы находим новые рынки сбыта и расширяем производство, — рассказала Наталья Спиридонова из компании «Классика вкуса», постоянный участник «Вкусных пятниц» в Алтайском филиале.

Михаил Сапрыгин,
представитель ООО «Алтай Рыба»:

Сегодня каждым часом становится все лучше и лучше. Торговля идет хорошо. Организация отличная. Для нас подготовлены торговые места, хранение организовано правильно и для покупателей все удобно. Хочется пройти самому все попробовать, но пока некогда, люди идут и идут – надо торговать. Надеюсь ближе к вечеру выберусь, если что-то останется. Мы клиенты Россельхозбанка и постоянные участники «Вкусных пятниц» и для нас фестиваль — отличная площадка еще больше людей познакомить с нашей продукцией.

Александр Большаков,
начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

Могу с уверенностью сказать, что алтайские предприятия достойно представили свою продукцию. Наблюдая за работой наших компаний, отметил для себя, что посетители фестиваля высоко оценивают качество алтайских продуктов, они им очень нравятся. И доказательство тому - немалая очередь из покупателей у каждого стенда.

Владимир Кормильцев,
начальник розничного отдела СПО ССПК «Дружба»:

Все великолепно. большой поток людей, очень качественная продукция, которой даже в магазинах нет. А самое главное здесь есть наша мраморная говядина. Качество у нас отменное, покупают хорошо.

Наталья Брагина,
самозанятая:

Хочу выразить огромную благодарность за фестиваль СВОЁ. Мне всё очень понравилось, прям замечательно! Фирменный стиль, оформление общее, домики, наши шикарные большие рабочие места, освещение, и общение организаторов с нами участниками. Хочется вновь и вновь окунуться в эту атмосферу, где людям интересен твой продукт, и ты сам. Буду рада новым встречам.

Александр Евстигнеев,
начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:

Фестиваль замечательный. Для нас это очень важное событие, потому что это возможность продвинуть продукцию наших ремесленников, производителей малых форм хозяйствования, познакомить жителей и гостей города с возможностями наших фермеров. Поэтому фестиваль «Своё» очень важное событие. Общаясь с участниками сегодняшнего фестиваля, скажу, что все отмечают, чем больше будет таких площадок для продвижения продукции, тем лучше. Мы имеем возможность познакомиться с тем производством, которое в нашем регионе есть: с качественными, любимыми вкусными продуктами и с изделиями промышленной группы.

Фестиваль СВОЁ в Барнауле прошел с большим размахом, при большом стечении народа. В череде различных мероприятий Дня города наш праздник не потерялся, а стал его центром и изюминкой. По отзывам довольны, и продавцы, и покупатели, — прокомментировал директор Алтайского филиала Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк»

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