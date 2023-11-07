Итальянский Алтай на противне. Как журналист altapress.ru учился на пиццайоло

И тут я поняла, что в этой жизни ничего не поняла, когда рассматривала бесформенную кучу теста, которая в будущем должна была превратиться в красивую ароматную пиццу. Взять бы скалку да раскатать блин — а нельзя, иначе вся воздушность пропадет, объясняет Владимир Астроушко, преподаватель технологии продукции общественного питания Барнаульского кооперативного техникума. Эти и другие секреты рассказали на мастер-классе в проекте «Журналист меняет профессию».

Зеленая — для зелени

До мастер-класса я была уверена, что худо-бедно, но умею делать пиццу. Казалось бы, нет в этом ничего сложного — раскатал тесто, смазал кетчупом, кинул начинку и густо посыпал сыром. Но оказалось, что приготовление по-настоящему вкусной пиццы — это целая наука.

«Пицца изначально была едой простого народа. Итальянские крестьяне выкладывали на хлебные лепешки все, что находили в кладовке. Такое блюдо было удобно есть и брать с собой на работу. А вот широкую популярность она приобрела уже в Америке. Сейчас пицца может быть абсолютно любой: круглой, квадратной, большой и маленькой, с томатным соусом и даже с майонезом», - рассказывает Владимир Астроушко.

На мастер-классе нас учили готовить римскую пиццу. Ее главная особенность — начинка выкладывается уже на заранее испеченное тесто. Внешне она тоже отличается, ее выпекают прямоугольной, а не круглой. Этим она напоминает домашнюю пиццу, которую мамы готовят на больших противнях в духовке.

Мастер-класс по приготовлению пиццы в рамках проекта "Журналист меняет профессию" Юлия Дильман Мастер-класс по приготовлению пиццы в рамках проекта "Журналист меняет профессию" Юлия Дильман Мастер-класс по приготовлению пиццы в рамках проекта "Журналист меняет профессию" Юлия Дильман

Владимир Астроушко подготовил для журналистов два вида начинки. Первая - мясная, с шампиньонами, вялеными помидорами и белым соусом. А вторая - вегетарианская, с маслинами, сыром фета и помидорами черри.

Нас поделили на две группы, каждая готовила по два вида пиццы. В первую очередь, мы подготовили продукты: помыли, порезали и натерли на терке. Для каждого вида предназначена своя специальная доска. Зеленая — для зелени и овощей; коричневая - для вареных продуктов, гастрономии и хлеба; белая - для сыра.

Заранее маринуем красный лук в винном уксусе с добавлением тростникового сахара. Им мы украсим пиццу в самом конце. Также нам предложили приготовить соус для мясной пиццы. Делается он очень просто: творожный сыр смешивают с жирными сливками и приправляют сушеным орегано. Если соус получился жидковат, его можно выпарить на плите.

Мастер-класс по приготовлению пиццы в рамках проекта "Журналист меняет профессию" Юлия Дильман

Съедобное облачко и сырный бегемот

Начинка готова, теперь пришло время для самого интересного этапа — раскатка теста. Основа для пиццы делается несложно, нужны лишь мука, соль, свежие дрожжи, оливковое масло и вода. Но замешать его нам так и не дали - подали уже готовое тесто, которому нужно было только придать форму.

Тесто для римской пиццы раскатывается исключительно руками, чтобы сохранить внутри пузырьки воздуха. Благодаря им, основа получается легкой, пористой и хрустящей. Почетная миссия пиццайоло (повар, специализирующийся на приготовлении пиццы — Прим. ред.) в нашей команде досталась мне.

Но оказалось, что сделать это не так-то просто. Тесто не хотело послушно принимать плоскую форму и все норовило свернуться в шар. Только я раскатала один уголок, как второй уже снова вернулся обратно, а серединка и вовсе оказалась порвана. Заштопать непослушную основу помог наш преподаватель.

После раскатки наши заготовки поместили на длинной лопатке в специальный жарочный шкаф.

«Самая вкусная пицца получается в дровяных печах. Она пропитывается запахом костра и покрывается хрустящей корочкой. Я сам заказываю это блюдо только в тех заведениях, в которых используют дровяные печи», - делится Владимир Астроушко.

В шкафу наша основа подрумянилась и поднялась — в том числе и мое причудливое творение. Вместе с товарищами по цеху мы принялись гадать, на что же оно похоже: облачко, бегемотика или целого динозавра. А если напрячь воображение, можно увидеть очертания Алтайского края.

«Чем креативнее форма — тем интереснее. А слишком ровные и аккуратные пиццы, наоборот, выглядят неестественно», - подбадривал Владимир.

Мастер-класс по приготовлению пиццы в рамках проекта "Журналист меняет профессию" Юлия Дильман

Bon appetit!

Наконец, настало время выкладки начинки. На воздушную основу мы выложили соус, овощи, грибы и обильно посыпали моцареллой. Но на этом приготовление пиццы не заканчивается. Мы снова поместили ее в печь, чтобы сыр как следует запекся.

И финальный штрих. На мясную пиццу мы выложили тонкие ломтики свинины, а овощную сбрызнули бальзамическим соусом. Затем блюда украсили зеленью, красным луком и посыпали тертым пармезаном. Готово! Можно есть.