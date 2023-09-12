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Жизнь

Ипотека по-новому и поиск медсестер. Что произошло в Алтайском крае 12 сентября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 12 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Минимальный первоначальный взнос по ипотеке в Алтайском крае может повыситься. И ставки растут. Почитайте, что сейчас происходит с жилищными кредитами и как власти будут менять их условия.
  • В Барнауле обрушился фасад дома на Павловском тракте — со 2 по 11 этаж.
  • В Алтайском крае впервые открыли целевой набор в медицинские колледжи. В Минздраве рассказали, кто может участвовать в программе и куда после нее трудоустроят.
  • В Бийске разыскивают 18-летнего Дмитрия Ягунова: 28 августа парень ушел из дома и до сих пор не вернулся.
  • В школах Алтайского края, как и по всей России, ввели обязательные занятия по профориентации. Вот что о них известно.
  • Дирижер академической капеллы АлтГУ рассказал в интервью, как научить петь «гудошников», поставить десятки человек в хор и не упасть в обморок на сцене.
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