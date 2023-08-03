4 августа
﻿
Жизнь

Инвалидность начали оформлять по новым правилам

В России действуют обновленные правила признания лица инвалидом. Они вводятся в три этапа, и первый начался 1 июля 2022 года.

Инвалиды.
Инвалиды.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Он предполагает самостоятельный выбор формата медико-социальной экспертизы. По общему правилу, обследование проводится на личном приеме.

Также доступен заочный вариант, если человек не может прийти. Нужные документы пришлют в бюро медико-социальной экспертизы из медицинских организаций по запросу.

Отмечается, что если имеется расхождение между данными и заключениями врачей, то присутствие все-таки обязательно. Проживающие в интернатах тоже проходят процедуру очно.

Второй этап начался 1 июня 2023 года – была детализирована процедура дистанционного прохождения медико-социальной экспертизы, в том числе по интернету.

Инвалид.
Инвалид.
unsplash.com

Такой способ доступен тем, кто не согласен с решением экспертизы и намерен его обжаловать.

В этом случае нужно явиться в бюро по месту жительства. Техническую возможность поговорить со специалистами главного или федерального бюро МСЭ пациенту предоставят. Потребуется повторная экспертиза.

На третьем этапе из заочной экспертизы исключат доступ врачей МСЭ к персональным данным граждан. Они начнут работать по обезличенным документам, а персональные данные будут только в справке об инвалидности с указанием группы и программы реабилитации.

Направления на экспертизу станут распределять путем информационного обмена между региональными бюро. Место жительства самого гражданина утратит значение. Это введется третьим этапом с 1 января 2024 года, сообщает pnz.ru.

Ранее присвоили инвалидность: что делать дальше

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость