Инвалидность начали оформлять по новым правилам

В России действуют обновленные правила признания лица инвалидом. Они вводятся в три этапа, и первый начался 1 июля 2022 года.

Он предполагает самостоятельный выбор формата медико-социальной экспертизы. По общему правилу, обследование проводится на личном приеме.

Также доступен заочный вариант, если человек не может прийти. Нужные документы пришлют в бюро медико-социальной экспертизы из медицинских организаций по запросу.

Отмечается, что если имеется расхождение между данными и заключениями врачей, то присутствие все-таки обязательно. Проживающие в интернатах тоже проходят процедуру очно.

Второй этап начался 1 июня 2023 года – была детализирована процедура дистанционного прохождения медико-социальной экспертизы, в том числе по интернету.

Инвалид. unsplash.com

Такой способ доступен тем, кто не согласен с решением экспертизы и намерен его обжаловать.

В этом случае нужно явиться в бюро по месту жительства. Техническую возможность поговорить со специалистами главного или федерального бюро МСЭ пациенту предоставят. Потребуется повторная экспертиза.

На третьем этапе из заочной экспертизы исключат доступ врачей МСЭ к персональным данным граждан. Они начнут работать по обезличенным документам, а персональные данные будут только в справке об инвалидности с указанием группы и программы реабилитации.

Направления на экспертизу станут распределять путем информационного обмена между региональными бюро. Место жительства самого гражданина утратит значение. Это введется третьим этапом с 1 января 2024 года, сообщает pnz.ru.

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