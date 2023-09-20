Интересные праздники сегодня: кто отмечает День рекрутера и День полезного человека

День спонтанных чаепитий
20 сентября отмечается такой теплый и душевный праздник, как День спонтанных чаепитий. Осень у многих людей ассоциируется исключительно со свинцовыми тучами, холодным ветром и проливными дождями. Чтобы поднять настроение себе и близким в этот непростой период необходимо хотя бы изредка организовывать спонтанные чаепития с сытными пирогами и сладостями.
Всемирный день риса
В 2004 году Генассамблея ООН объявила об учреждении Всемирного дня риса. Праздник призван подчеркнуть значимость самого популярного злака в мире.
День полезного человека
Создатели этого праздника призывают людей совершать добрые поступки, проявлять больше внимание и понимания к тем, кто нуждается в помощи.
День рекрутера
Рекрутер - это специалист по подбору персонала. Он собирает у нанимателя данные о том, какой сотрудник нужен. Затем анализирует состояние рынка — сколько времени уйдет на закрытие позиции, необходимо ли корректировать предполагаемые сроки найма и требования к специалистам. Освоить эту профессию может далеко не каждый человек, ведь она требует предприимчивости, аналитического склада ума, целеустремленности и стрессоустойчивости.