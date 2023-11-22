Иноагентам хотят запретить въезд в Россию

Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отправил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть возможность внесения поправок №255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Как сообщает Baza, эксперты проекта считают, что россияне, которые живут за рубежом, числятся иностранными агентами и продолжают критиковать российские власти, необходимо запретить въезд на территорию страны, это нужно "в целях обеспечения внутренней безопасности".

Ранее депутат Госдумы предложила выдавать жилье многодетным семьям.