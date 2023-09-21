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Жизнь

Инфляция, сенсация и отопительный сезон. Что произошло в Алтайском крае 21 сентября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 21 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Годовая инфляция в Алтайском крае в августе достигла 5,89%. Это выше как среднесибирского, так и среднероссийского показателей.
  • Профессор, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков рассказал об уникальности Денисовой пещеры и намекнул на новую сенсационную находку.
  • В Барнауле официально стартовал отопительный сезон.
  • В Бийске стало не хватать водителей общественного транспорта. Владельцы автопарков сами садятся за руль.
  • Владимир Путин присвоил алтайскому онкологу Наталье Веряскиной звание Заслуженного врача РФ.
  • В деле о барнаульском «политеховском маньяке» появились новые эпизоды: выяснилось, что он совершил еще минимум четыре убийства.
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