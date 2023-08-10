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Жизнь

Индонезийцы, углубление дна и эвакуации из ТРЦ. Что произошло в Алтайском крае 10 августа

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 10 августа.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Барнауле начались международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ памяти Константина Костенко. В них участвуют 168 спортсменов из семи стран — в том числе, впервые, из Индонезии.
  • В Алтайском крае объявили штормпрогноз на 11, 12 и 13 августа. В регионе ожидаются дожди и грозы.
  • В Барнауле за одни сутки эвакуировали посетителей двух ТРЦ: «Пионер» и Galaxy. В обоих случаях сообщалось об угрозе минирования.
  • Читатели и корреспонденты altapress.ru помогли решить две транспортные проблемы Барнаула: лишнюю «пробку» на Змеиногорском тракте и блокировку трамваев на Челюскинцев.
  • 12-летнюю девочку, пропавшую в селе Верх-Коптелка Тогульского района, спустя сутки нашли в лесу. Ее жизни ничего не угрожает.
  • В Алтайском крае впервые за десятилетия появится оборудование для углубления речного дна. Оно стоит более 1 млрд рублей. Власти рассчитывают, что спецтехника расширит возможности судоходства.
  • В Барнауле буквально за один месяц резко подорожало обучение в автошколах. И будет дорожать еще. О причинах и ожиданиях — в нашем обзоре.
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