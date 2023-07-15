Индекс жары, ураган на курорте, что делал "вор в законе" в Белокурихе. Что произошло на Алтае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 14 июля.

Главное за день в Алтайском крае.

По-прежнему задержавшееся пекло в регионе является одной из самых обсуждаемых тем. Между тем индекс жары в диапазоне от 32 до 41 градуса определяется, как уровень тревоги. Люди могут испытывать тепловое истощение, головокружения, тошноту. Асфальт плавится, пляжи становятся "резиновыми" от наплыва купальщиков.

При этом началась олимпиада сельских спортсменов. Удачных стартов, спортивных рекордов и стойкости в такую погоду.

Из-за внезапного ураганного ветра пострадали два человека на алтайском курорте. Из-за ветра разрушительной силы мужчина получил травму головы, а подросток сломал руку. ЧП случилось на озере Большое Яровое.

"Вору в законе" Лехе Семипалатинскому огласили приговор. Это произошло в здании Мосгорсуда. Авторитет отвечал за различные сферы преступного мира в Горном Алтае, других регионах. Был "проездом" в Белокурихе в 2016 году. Там его задержали, осудили — признан виновным в совершении повторного административного правонарушения миграционного законодательства РФ и принудительно выдворен из России (имеет гражданство Республики Казахстан).

И вишенка на торте — в Барнауле открыли выставку Зураба Церетели.