Икорный мошенник атаковал столицу. За две недели он обманул уже 10 покупателей

Несколько москвичей обратились с заявлением в полицию, они заказывали икру в группе в соцсети, но деликатес так и не получила.

SHOT сообщает, что многие обманутые велись на фото и видео-отзывы.

Мошенники разводили покупателей по одной и той же схеме: предлагали оформить заказ в личных сообщениях, заполнить форму, скинуть деньги на карту. А потом пропадали.

Так, 25-летний москвич скинул за товар 45 тыс. рублей, ему пообещали, что товар привезет курьер, но пропали с радаров. Еще одна жительница Москвы повелась на отзывы и заказала две тушки лосося и нерки и шесть кг красной икры. Заплатила за этой 17 тыс. рублей, но продавец удалил всю переписку.

В настоящее время правоохранители ищут икорных мошенников.

Ранее мы рассказывали о мошенниках, которые запугали барнаульца и украли у него 4 млн рублей.