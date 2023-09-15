Игорь Николаев находится в клинике в плановом порядке

Напомним, что Игоря Николаева госпитализировали в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем.
После у него были обнаружены следы перенесенного обширного инфаркта.
Музыкант и композитор на данный момент не находится в реанимации, об этом сообщает Telegram-канал "TACC".
Напомним, что Игоря Николаева госпитализировали в палату интенсивной терапии из-за проблем с сердцем.
После у него были обнаружены следы перенесенного обширного инфаркта.
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