И снова пробки. Барнаул стоит в 9-бальном заторе

Протяжение затора от Нового до Старого рынка, предположительно ДТП на пересечении ул. Молодежной и пр. Ленина, подробности уточняются.
Ранее мы рассказывали, что из-за пробок барнаульцы застряли в трамвае.
В центральном районе столицы Алтайского края автомобиле вновь стоят в сильной пробке.
Протяжение затора от Нового до Старого рынка, предположительно ДТП на пересечении ул. Молодежной и пр. Ленина, подробности уточняются.
Ранее мы рассказывали, что из-за пробок барнаульцы застряли в трамвае.
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