22 марта
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Жизнь

И снова холода. Какая погода будет в Алтайском крае 22 марта

В Алтайском крае 22 марта ожидаются перепады температур и сильные порывы ветра, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Первый день весны в Барнауле. 1 марта 2017 года.
Первый день весны в Барнауле. 1 марта 2017 года.
Анна Зайкова

Погода в Алтайском крае

Накануне ночью в регионе температура опустилась до -7, -12 гр., местами по северу до -17 гр.

Осадков не наблюдалось, но в утреннее время местами возможна изморозь. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем же температура будет варьироваться от 0 до -5 градусов, местами +5 гр.

Осадков не ожидается, на дорогах местами сильная гололедица.

Ветер западный 5-10 м/с, местами по востоку порывы до 15 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью температура в краевой столице составила -12,-14 гр.

Без осадков, утром возможна изморозь. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер западный 2-7 м/с.

Днем температура составит от 0 до 2 градусов ниже нуля.

Осадков не ожидается, на дорогах местами сильная гололедица.

Ветер западный 5-10 м/с.

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