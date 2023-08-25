И на жаренье, и на суп. Очередной гриб-гигант нашли в Алтайском крае

Огромный гриб нашли в окрестностях Павловска 25 августа, передают в сообществе Barnaul 22 .

Судя по всему, гриб-мутант - это масленок.

В комментариях шутят, что одного такого экземпляра должно хватить и чтобы суп сварить, и чтобы пожарить.

Тем временем грибы-мутанты находят в Павловском районе. Гигантский дождевик обнаружили жители в местных лесах.

Кстати, биолог АлтГУ рассказал, опасны ли такие гиганты. Оказалось, навредить могут лишь те грибы, которые растут в городе или близко к населенным пунктам.

Размер же лесных грибов неважен.

Ранее в Минприроды рассказали, какие места в Алтайском крае - самые грибные.