Хвостатый зелено-полосатый: как выбрать вкусный арбуз и не отравиться

В жаркий летний день арбуз прекрасно утоляет жажду. Также эта ягода-гигант может стать неплохим перекусом в течение дня. Но как не потеряться в этом обилии полос и не угодить в больницу – разбирался altapress.ru.

Считается, что ягоды впитывают в себя выхлопные газы автомобилей, если продаются возле трасс. Но это не так. Максимум вредные вещества могут оседать на кожуре арбуза. Внутрь они не проникают.

Выбирайте по "одежке"

Обратите внимание на внешний вид арбуза. Если на нем есть следы ударов и вмятины, значит покупать его нельзя. А вот природные царапины – естественное явление, и бояться их не стоит.

Хороший спелый арбуз дает травянистый аромат, если немного поскрести кожуру.

Пятнышко на боку

Арбузы созревают на земле, поэтому на корке образуется светлое пятно, чаще всего – желтого цвета. Оно обязательно должно быть. На более темной кожуре пятно выглядит ярче.

Арбуз. СС0

Не берите резаный арбуз

Арбуз лучше всего покупать целым. Нельзя никак проверить насколько чистым был нож, которым разрезался плод. Велика вероятность, что на резаном арбузе может быть множество бактерий.

Не забудьте постучать

Перезрелый арбуз обязательно издаст глухой звук, если по нему постучать. Умеренный звон укажет на идеальную покупку. А вот чрезмерно звонкий звук – признак недозрелого арбуза.

Арбуз СС0

Оцените хвостик

Считается, что лучше всего брать арбуз с сухим хвостиком. Но это не совсем верно. После сбора урожая хвостик живет максимум 7 дней, а потом высыхает. Поэтому арбузы с сухим кончиком встречаются чаще. Если в магазине вы увидели зеленый хвостик, это значит, что арбуз свежий и хорошего качества.

Если кончик вялый или слишком темный, значит этим товаром можно отравиться.