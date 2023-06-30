Хвостатые, мохнатые и полосатые. Барнаульский зоопарк показал, как подрастают зверята

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" в 2023 году можно по праву назвать звериным детским садом. Здесь живут малыши всех размеров и окрасов - полосатые, пятнистые, желтые и рыжие. Фотографиями поделилась пресс-служба зоопарка.

Котята канадской пумы уже открыли глазки и даже пробуют выйти на свою первую прогулку. Но далеко уйти им не дает бдительная мама Кнопа. Сотрудники зоопарка не раз замечали, как пума беспокойно хватала детенышей за шкирку и уносила подальше от любопытных глаз.

Зато вовсю резвятся львята и тигрята. Они уже достаточно взрослые, чтобы самостоятельно гулять по вольеру и общаться с посетителями.

"Тигрята сейчас подросли, такие бандиты стали! Им надо играть и охотиться: друг на друга, на мясо, на мамины лапы и хвост! Можно часами на них любоваться!" - отмечают посетители.

Звериный детский сад Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Успевают безобразничать и другие малыши. Только посмотрите на этот беспорядок!

А вот львенок Алтай покинул родные места. Теперь он живет в Самарском зоопарке и постепенно осваивает новый дом. Чтобы малыш не сильно тосковал, сотрудники зоопарка нарисовали на стене вольера алтайский пейзаж.

Львенок Алтай Сергей Писарев

Очаровательные зверята - в фотоподборке altapress.ru.