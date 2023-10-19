Хрустальная болезнь. Алтайские врачи рассказали, как спасти кости от остеопороза

Остеопороз называют настоящей эпидемией XXI века. 20 октября во всем мире отмечают День борьбы с этим заболеванием. Что же такое остеопороз и можно ли его предотвратить, рассказали сотрудники кафедры акушерства и гинекологии с курсом ДПО АГМУ – доцент Анжелика Гальченко, доцент Татьяна Кузнецова и ординатор Ирина Евсюкова.

Что такое остеопороз

Остеопороз – это хроническое системное заболевание, при котором снижается костная масса и плотность костной ткани. Из-за болезни кости становятся очень хрупкими, словно из хрусталя. Одна небольшая травма может привести к патологическому перелому, вплоть до инвалидности.

Данное заболевание занимает третье место после ожирения и патологии сердечно-сосудистой системы. В России им страдают 28% населения старше 50 лет, причем чаще всего переломы регистрируют у женщин. Так пациентки в два раза чаще ломают шейку бедра и почти в три раза — лучевую кость.

Наиболее распространен первичный остеопороз — на него приходится до 85% случаев. Основную долю составляет постменопаузальный остеопороз. Это заболевание развивается у женщин старшего возраста из-за снижения уровня половых гормонов (эстрогенов).

У мужчин чаще диагностируют так называемый синильный (старческий) остеопороз, связанный с общими процессами увядания организма.

Рентген. Снимок. Врач СС0

Реже встречается вторичный подвид заболевания - всего 15% случаев. Он развивается на фоне болезней, при которых нарушается всасывание кальция и его включение в костную ткань. Примером таких патологий могут стать патологии эндокринной системы, почек, желудочно-кишечного тракта, системы кроветворения и других.

Кто может заболеть остеопорозом

Причины у остеопороза могут быть самыми разными: неправильное питание, малоактивный образ жизни, гормональные нарушения и даже длительный прием некоторых лекарств. В группе риска находятся те, у кого есть генетическая предрасположенность.

Специалисты отмечают, что заболевание чаще всего протекает без клинических проявлений, так что пациенты попадают к врачу уже с патологией. К несчастью, в таких случаях что-то менять становится уже поздно и человеку приходится поддерживать свое здоровье с помощью специальных препаратов всю оставшуюся жизнь.

Человек. Боль. CCO.

Как распознать у себя "хрустальную" болезнь

Самый заметный и тревожный симптом — переломы при минимальной травме. В числе первых ломаются позвонки, шейка бедра, кости предплечья. Врачи отмечают, что при развитии заболевания человек может повредить лучевую кость, просто неудачно оперевшись на ладонь. В тяжелых случаях люди ломали позвонки, просто неудачно сев на диван или даже чихнув.

Также стоит насторожиться, если:

вы ощущаете длительные ноющие боли и напряжение в спине;

появляется усталость даже после небольшой нагрузки;

не можете находиться долго в одной позе и ощущаете дискомфорт в позвоночнике или суставах.

Еще одним проявлением остеопороза может стать уменьшение роста более чем на 4 см и появление «вдовьего горба».

Пенсионеры. СС0

Какими современными методами устанавливают остеопороз

Чтобы подтвердить диагноз, потребуется не только визуальный осмотр пациента. Врач может назначить лабораторные методы обследования, чтобы определить уровень кислой и щелочной фосфатазы в крови, а также остеокальцина, кальция, фосфора, витамина D3.

Золотым стандартом диагностики остеопороза считают рентгеноденситометрию. Дополнительно заболевание выявляют с помощью компьютерной томографии и рентгенографии позвоночника.

Недавно в Алтайском крае стали использовать денситометр для выявления заболевания. Он работает как УЗИ, определяя плотность костей и их «возраст». Процедура быстрая и безболезненная, пройти ее можно раз в год и бесплатно по полису ОМС.

Врач. Медицина. СС0.

Возможно ли вылечиться

Если заболевание было все же обнаружено, то лечащий врач назначает лекарственную терапию в зависимости от выраженности симптомов, возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Это могут быть обезболивающие препараты, витамин D и кальций, бифосфонаты.

Женщинам в периоде менопаузы назначают заместительную гормональную терапию эстрогенсодержащими препаратами. В данном случае это основной метод предотвращения дальнейшей потери костной массы и снижения плотности костей.

Есть и немедикаментозные способы лечения. Врачи советуют всерьез заняться физической активностью: больше ходить и в целом двигаться, делать специальные комплексы упражнений. Также советуют избавиться от вредных привычек: курения и употребления алкоголя.

Бег. freepik.com/wayhomestudio

Есть ли методы профилактики заболевания

Несмотря на то, что остеопороз считается болезнью пожилых людей, важно заняться его профилактикой уже в молодом возрасте. Ведь набор костной массы активно происходит только до двадцати пяти лет. А затем начинается столь же быстрая ее потеря.

Врачи настоятельно советуют соблюдать здоровый образ жизни. Важно всегда быть в движении и заниматься спортом. Необходимо исключить алкоголь, кофе и курение, которые как раз приводят к снижению плотности костной ткани и в целом негативно влияют на работу всех систем организма.

Немаловажную роль играет питание, ведь переломы чаще всего случаются у худых людей. Однако наедать жировую массу не стоит. Наоборот, питание должно быть сбалансированными с добавлением продуктов, богатых кальцием.

Также благоприятно влияет профилактический прием комбинированных препаратов витамина D и кальция. У женщин с начальными признаками остеопороза хорошим эффектом обладает назначение заместительной гормональной терапии.