Храм комедии, бюджетные путешествия и сверкающие трамваи. 10 хороших событий, которые произошли в Алтайском крае и рядом

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В центре Барнаула готовят к открытию первый стендап-клуб. Его организовало движение Stendap Altai. Там будут выступать как местные, так и приезжие комики.
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В Кош-Агачском районе Республики Алтай самка снежного барса с детенышами задавили 27 коз и баранов — мама учила своих детенышей охотиться. Это, конечно, плохая новость для фермеров, зато хорошая — для ученых. Сотрудники Сайлюгемского нацпарка пришли к выводу, что раз ирбисы стали выходить к людям, то их популяция растет.
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В Алтайском крае 24 мая прошли всероссийские соревнования по стрельбе. За победу боролись более 70 участников. И сразу в двух классах из трех все призовые места взяли алтайские спортсмены. Вот так-то.
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«Алтай-пригород» вместе с туроператорами подготовил пять новых туров по краю, в том числе на озеро Яровое и в тайгу. Обещают, что поездки будут бюджетными.Также новые экскурсии готовят в Тигирекском заповеднике, нацпарке Салаир и природном парке «Предгорья Алтая».
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На сцене Молодежного театра Алтая впервые выступил любительский коллектив — «Чудики» из Новоалтайска. Они представили спектакль «Человек-мандарин», который понравился зрителям своей искренностью и непосредственностью.
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В Ельцовском районе впервые прошел большой праздник черемши. Жители села Черемшанка наготовили гору зеленых бутербродов, супов, сухариков с чесноком и черемпиццы.
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Сотрудники Минприроды спасли медвежонка со сломанной лапой в Чарышском районе. Малыша, по какой-то причине оставшегося без матери, забрали в центр помощи животным «Ноев ковчег», а после поправки доставили в Алтайский биосферный заповедник. Там медвежонка вырастят, научат охотиться и выпустят на свободу.
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Лисята и их мать «захватили» дачный участок в Павловске. Как рассказывает Катунь 24, хозяйка одной из местных дач каждый день видит лисье семейство у себя под окнами. Женщина пыталась спугнуть их колокольчиком, но рыжие продолжают резвиться: бегают на веранду и воруют обувь.
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Житель Новосибирска потерял своего йоркширского терьера после аварии на Алтае — пес испугался и убежал в степь. Однако через месяц новосибирцу позвонила женщина, которая нашла малыша Локи на дороге. Оказалось, что питомец пробежал более 100 км по алтайской трассе, чтобы найти своего хозяина.
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В Барнаул наконец-то привезли 10 новых трамваев из Белоруссии. 31 мая в депо №3 состоялась их «распаковка».