Храм комедии, бюджетные путешествия и сверкающие трамваи. 10 хороших событий, которые произошли в Алтайском крае и рядом

В Кош-Агачском районе Республики Алтай самка снежного барса с детенышами задавили 27 коз и баранов — мама учила своих детенышей охотиться. Это, конечно, плохая новость для фермеров, зато хорошая — для ученых. Сотрудники Сайлюгемского нацпарка пришли к выводу, что раз ирбисы стали выходить к людям, то их популяция растет.