3 июня
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Жизнь

Храм комедии, бюджетные путешествия и сверкающие трамваи. 10 хороших событий, которые произошли в Алтайском крае и рядом

Лето на пороге, и в него лучше входить на доброй ноте. Вот вам спасение медвежонка, "захват" дачного участка лисами и еще восемь добрых новостей, которые вызывают улыбку.

Лисенок из барнаульского зоопарка.
Лисенок из барнаульского зоопарка.
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка", vk.com/zoo_22

  • В центре Барнаула готовят к открытию первый стендап-клуб. Его организовало движение Stendap Altai. Там будут выступать как местные, так и приезжие комики.

&quot;Открытый микрофон&quot;
"Открытый микрофон"
vk.com/standupaltai

  • В Кош-Агачском районе Республики Алтай самка снежного барса с детенышами задавили 27 коз и баранов — мама учила своих детенышей охотиться. Это, конечно, плохая новость для фермеров, зато хорошая — для ученых. Сотрудники Сайлюгемского нацпарка пришли к выводу, что раз ирбисы стали выходить к людям, то их популяция растет.

Самка снежного барса Чаганка со своим потомством
Самка снежного барса Чаганка со своим потомством
Сайлюгемский Национальный парк
Соревнования по стрельбе 20.05.2023.
Соревнования по стрельбе 20.05.2023.
Дмитрий Лямзин

  • «Алтай-пригород» вместе с туроператорами подготовил пять новых туров по краю, в том числе на озеро Яровое и в тайгу. Обещают, что поездки будут бюджетными.Также новые экскурсии готовят в Тигирекском заповеднике, нацпарке Салаир и природном парке «Предгорья Алтая».

Бурлинское озеро.
Бурлинское озеро.
Валерий Степанюк.

  • На сцене Молодежного театра Алтая впервые выступил любительский коллектив — «Чудики» из Новоалтайска. Они представили спектакль «Человек-мандарин», который понравился зрителям своей искренностью и непосредственностью.

Спектакль &quot;Человек-мандарин&quot;.
Спектакль "Человек-мандарин".
Дмитрий Лямзин
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Праздник черемши в селе Черемшанка.
Екатерина Карзова

  • Сотрудники Минприроды спасли медвежонка со сломанной лапой в Чарышском районе. Малыша, по какой-то причине оставшегося без матери, забрали в центр помощи животным «Ноев ковчег», а после поправки доставили в Алтайский биосферный заповедник. Там медвежонка вырастят, научат охотиться и выпустят на свободу.

Медвежонок.
Медвежонок.
CC0

  • Лисята и их мать «захватили» дачный участок в Павловске. Как рассказывает Катунь 24, хозяйка одной из местных дач каждый день видит лисье семейство у себя под окнами. Женщина пыталась спугнуть их колокольчиком, но рыжие продолжают резвиться: бегают на веранду и воруют обувь.

Лисенок из барнаульского зоопарка.
Лисенок из барнаульского зоопарка.
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка", vk.com/zoo_22
Щенок йоркширского терьера
Щенок йоркширского терьера
freepik.com

  • В Барнаул наконец-то привезли 10 новых трамваев из Белоруссии. 31 мая в депо №3 состоялась их «распаковка».

Новые трамваи.
Новые трамваи.
BKM Holding.

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