6 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь
Erid: F7NfYUJCUneLrWo9KpHh

Храбрость, сила, смелость

Сегодня, 5 мая, в 19:30 на СТС смотри премьеру спортивного шоу «Суперниндзя. Дети».

Премьера спортивного шоу «Суперниндзя. Дети».
Премьера спортивного шоу «Суперниндзя. Дети».
Фото предоставлено каналом СТС.

Создатели телепроекта получили больше 6 000 заявок. В итоге испытание трассой пройдут 108 юных атлетов из 49 городов, в т.ч. наша землячка.
14-летняя Ольга Рубцова из Барнаула поборется за призовой фонд в 6 миллионов рублей.

Главный приз разделят сразу три победителя в трёх возрастных категориях.

Премьера спортивного шоу «Суперниндзя. Дети».
Премьера спортивного шоу «Суперниндзя. Дети».
Фото предоставлено каналом СТС.
Премьера спортивного шоу «Суперниндзя. Дети».
Премьера спортивного шоу «Суперниндзя. Дети».
Фото предоставлено каналом СТС.
Премьера спортивного шоу «Суперниндзя. Дети».
Премьера спортивного шоу «Суперниндзя. Дети».
Фото предоставлено каналом СТС.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • АО СТС

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
Фестиваль «Цветение маральника» – 2024
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость