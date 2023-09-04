Хорошая музыка и хорошие смыслы. Как в Барнауле прошел фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

«Уголь земли русской»
Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» — это масштабный проект, охватывающий 26 городов в шести федеральных округах. В Барнауле он начался с показа в кинотеатре «Премьера» лучших работ документального отечественного кинематографа, посвященных Донбассу.
Еще перед входом в кинозал гости мероприятия оказывались среди выполненных углем картин с портретами русских солдат. Художественный руководитель этой выставки под названием «Уголь земли русской» Виринея Шигина рассказала, что проект «Кино на службе Отечеству» инициировала ее мама — режиссер Олеся Шигина.
Виринея Шигина,
худрук выставки «Уголь земли русской»:
Когда брат ушел на фронт, мама поехала за ним — снимать фильм про наших героев. И из-за того, что брат постоянно уходил со связи, когда уходил на задание, постоянные переживания, мысли и нужно было эту энергию во что-то вылить.
«Кино на службе Отечеству»
Первым показанным фильмом стало «Рождество в Донецке» Константина Зайцева, который также является режиссером-постановщиком сериала «Отцы Донбасса». Картина изображает два праздничных дня из жизни священника донецкого храма.
Константин Зайцев,
режиссер:
У нас с историей произошел провал, и нашему подрастающему, да и взрослому, поколению нужно доносить, что происходит на Донбассе на самом деле, потому что многие недопонимают и не знают этого. Возродившийся фашизм подошел вплотную к нашим границам, и мы защищаем свою страну. Идущий конфликт — самый жесткий и самый страшный. Даже во время Великой Отечественной не было того, что сейчас происходит.
«Русское лето. ZаРоссию»
Фестиваль продолжился музыкальной программой на площади им. Академика А. Д. Сахарова. В его рамках прошло шоу «Сильнейшая нация мира» с экстремальными номерами на пределе человеческих возможностей, а также мастер-класс победительницы проекта «Dance Революция» на Первом канале Евы Уваровой.
Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова перед началом программы указала также, что для жителей Барнаула работает интерактивная кабина Народного фронта. Все желающие записывали в ней видеообращения в поддержку героев российской армии.
Елена Безрукова,
министр культуры АК:
Нам очень приятно, что Барнаул принимает фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» — фестиваль надежды, патриотизма, молодости, добра. Второй раз подряд выбор падает на Барнаул. Отрадно, что есть возможность приобщить наших людей не только к хорошей музыке, но и к хорошим смыслам — это очень важно. Сегодня мы все пребываем в этой патриотической волне единения, дружбы, сопереживания за судьбу нашей Родины.
Концерт завершился общероссийской акцией «Свет наших сердец». Под официальный гимн фестиваля зрители включили фонарики и передали энергию своих сердец следующим городам. Организаторы записали гимн специально к событию, чтобы показать миссию проекта — единение россиян и процветание страны.