Холодную воду отключили в районе пр. Ленина и ул. Северо-Западной в Барнауле

Холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам: пр-кт Ленина, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 146а, 148, 150, 159, 161, 163, 165, 167, ул. Северо-Западная, 20а, 22а, 30, 32-46.
Подвоз воды осуществляют на пр. Ленина, 146. Сотрудники предприятия уже приступили к земляным работам.
Ориентировочное время устранения повреждения - 19:00.
Телефон справочной службы предприятия: 500-101.
Ранее в Бийске произошла серьезная авария, которая отключила воду почти во всем городе.
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