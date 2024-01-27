27 января
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Жизнь

Холодную воду отключили в районе пр. Ленина и ул. Северо-Западной в Барнауле

Росводоканал Барнаул устраняет повреждение по адресу пр-кт Ленина, 165, сообщает Telegram-канал компании.

Питьевая вода, холодна вода.
Питьевая вода, холодна вода.
unsplash.com

Холодное водоснабжение ограничено по следующим адресам: пр-кт Ленина, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 146а, 148, 150, 159, 161, 163, 165, 167, ул. Северо-Западная, 20а, 22а, 30, 32-46.

Подвоз воды осуществляют на пр. Ленина, 146. Сотрудники предприятия уже приступили к земляным работам.

Ориентировочное время устранения повреждения - 19:00.

Телефон справочной службы предприятия: 500-101.

Ранее в Бийске произошла серьезная авария, которая отключила воду почти во всем городе.

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