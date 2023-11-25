Холодную воду отключили у части домов на ул. Юрина в Барнауле

Холодное водоснабжение ограничили по следующим адресам: ул. Юрина, 184-192. Воду подвозят по заявкам.
Устранить повреждение должны к вечеру — к 20:30.
Телефон справочной службы Росводоканала: 500-101.
Росводоканал Барнаул устраняет повреждение по адресу ул. Юрина, 188.
Холодное водоснабжение ограничили по следующим адресам: ул. Юрина, 184-192. Воду подвозят по заявкам.
Устранить повреждение должны к вечеру — к 20:30.
Телефон справочной службы Росводоканала: 500-101.
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