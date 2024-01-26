Холодно, но без осадков. Какая погода придет в Алтайский край 26 января

Погода в Алтайском крае
Температура воздуха ночью составит -18,-23 гр., местами по западу -10,-15 гр. Днем потеплеет до -3,-8 гр., местами будет морозно до -13 гр.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица.
Ветер южный, 2-7 м/с, местами по западу порывы до 13 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в Барнауле будет морозно, столбик термометра опустится до -18,-20 гр. Днем же воздух немного прогреется до -6,-8 гр.
Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица.
Ветер южный 2-7 м/с.
Ранее сообщалось, что почти сутки будет терзать людей магнитная буря, которая обрушилась на Землю.
Самое важное - в нашем Telegram-канале