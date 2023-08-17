Синоптики алтайского Гидрометцентра рассказали, какая погода ждет жителей региона и Барнаула в выходные.

18 августа Алтайском крае ночью столбик термометра покажет +9, +14 градусов, днем - до +24.

На большей части территории региона пройдут дожди, местами с грозой. Утром возможен туман.

Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле будет прохладнее - ночью до +12, днем - до +21 градуса.

В начале ночи обещают дождь с возможной грозой. Утром - туман. Ветер западный 4-9 м/с.

Гроза в Барнауле 25 июля. Александр Костюхин

19 августа станет еще прохладнее. В Алтайском крае ночью - +8...+13 градусов, днем - +18...+23 градуса.

Днем обещают кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле и вовсе ночью до +11 градусов, днем - до +20.

Днем так же будет дождь и гроза. Ветер западный 5-10 м/с.

Гроза в Барнауле 25 июля. Александр Костюхин

20 августа Алтайском крае ночью - до +14 градусов, днем - +21...+26 градусов.

Ночью дожди пройдут на большей части территории региона, местами с грозой. Днем же ожидают кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле же теплее не станет - ночью столбик термометра покажет +10...+12 градусов, днем - до +23 градусов.

В начале ночи кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с.