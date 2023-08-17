18 августа Алтайском крае ночью столбик термометра покажет +9, +14 градусов, днем - до +24.
На большей части территории региона пройдут дожди, местами с грозой. Утром возможен туман.
Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле будет прохладнее - ночью до +12, днем - до +21 градуса.
В начале ночи обещают дождь с возможной грозой. Утром - туман. Ветер западный 4-9 м/с.
19 августа станет еще прохладнее. В Алтайском крае ночью - +8...+13 градусов, днем - +18...+23 градуса.
Днем обещают кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле и вовсе ночью до +11 градусов, днем - до +20.
Днем так же будет дождь и гроза. Ветер западный 5-10 м/с.
20 августа Алтайском крае ночью - до +14 градусов, днем - +21...+26 градусов.
Ночью дожди пройдут на большей части территории региона, местами с грозой. Днем же ожидают кратковременные дожди, грозы.
Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле же теплее не станет - ночью столбик термометра покажет +10...+12 градусов, днем - до +23 градусов.
В начале ночи кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с.