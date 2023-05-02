Холодная погода сохранится в Алтайском крае и Барнауле 2 мая

Погода в Алтайском крае
Температура ночью опустится до -6 градусов.
Местами — по востоку и в предгорье — мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица, возможно налипание мокрого снега.
Днем столбик термометра покажет от +3 до +8 градусов тепла.
На востоке и предгорье по-прежнему снежно и дождливо, на дорогах сохранится неблагоприятная ситуация.
Ветер и днем, и ночью холодный, северный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
Температура в городе ночью составит до -3 градусов.
Днем столбик термометра поднимется до +7 градусов.
И ночью, и днем преимущественно без осадков, ветер северный, 4−9 м/с.