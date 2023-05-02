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Жизнь

Холодная погода сохранится в Алтайском крае и Барнауле 2 мая

Холодный северный ветер и мокрый снег. Алтайский Гидрометцентр рассказал о погоде в регионе и Барнауле 2 мая.

Снег 1 мая 2017 в Барнауле.
Снег 1 мая 2017 в Барнауле.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

Температура ночью опустится до -6 градусов.

Местами — по востоку и в предгорье — мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица, возможно налипание мокрого снега.

Днем столбик термометра покажет от +3 до +8 градусов тепла.

На востоке и предгорье по-прежнему снежно и дождливо, на дорогах сохранится неблагоприятная ситуация.

Ветер и днем, и ночью холодный, северный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Снег в Барнауле, 1 мая 2017.
Снег в Барнауле, 1 мая 2017.
Евгений Фокин в vk.com/barneos22

Погода в Барнауле

Температура в городе ночью составит до -3 градусов.

Днем столбик термометра поднимется до +7 градусов.

И ночью, и днем преимущественно без осадков, ветер северный, 4−9 м/с.

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