Губернатор Виктор Томенко призвал жителей Алтайского края активнее участвовать в благоустройстве

Губернатор Виктор Томенко лично проверил, как идут работы в двух дворах в Барнауле – на ул. Сиреневая,1 и Павловском тракте, 283. Это два двора из тысячи, которые удалось благоустроить за пять лет.

На эти цели направлено 3,7 млрд рублей. В 2023 году планируется благоустроить еще 127 дворов по всему краю.

Председатель совета дома на Сиреновой, 1 Елена Меркулова рассказала, что жители участвовали в голосовании четыре года подряд, пока им не удалось попасть в программу благоустройства.

«Вокруг у нас новостройки, дворы красивые, обидно, что в нашем доме не так», - отметила Елена.

Она рассказала, что некоторые жильцы не хотели участвовать в голосовании, приходилось сталкиваться даже с грубостью. Но после того, как они увидели изменения в доме и во дворе, стали относиться иначе. За три года инициативной группе удалось обустроить парковку, сделать освещение, ремонт в трех подъездах.

Губернатор поблагодарил активных жителей Барнаула и отметил, что забота о городе, крае и стране начинается с того места, где люди живут. Участники совета двора – настоящие герои, потому что не остановились перед трудностями и довели свое дело до конца.

Томенко подчеркнул, что будущее Алтайского края - в руках таких инициативных людей. Благодаря их усилиям жизнь в каждом городе и селе края становится лучше.