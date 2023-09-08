10 сентября
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Жизнь

Губернатор Томенко проверил газификацию и медобслуживание в Косихинском районе

Губернатор Алтайского Виктор Томенко проверил работу «поезда здоровья» в Косихинском районе и проконтролировал, как идет газификация в поселке Украинский. Также он посетил семью Героя России Олега Шипицина, который погиб на спецоперации.

Губернатор Томенко проверил газификацию и медобслуживание в Косихинском районе
Губернатор Томенко проверил газификацию и медобслуживание в Косихинском районе
Антон Червяков

Губернатор Виктор Томенко проверил, как ведут прием медики во время выезда в Косихинский район. Главный врач косихинской больницы Сергей Радченко рассказал, что услуга пользуется большим спросом у населения, многие используют возможности электронной записи. Для удобства пациентов организован подвоз из соседних населенных пунктов.

Губернатор напомнил, что в марте 2023 года было принято решение об увеличении количества выездов. После этого медики совершили более 70 поездок в районы Алтайского края. Мобильный маммограф и флюорограф выезжали более 90 раз. Было осмотрено более 5,5 тысяч пациентов. Это позволило у 300 осмотренных впервые выявить заболевания и приступить к их лечению.

В поселке завершаются работы по подведению газа к домам. Глава Косихинского района Константин Татарников рассказал, что подключить к газу планируется порядка 300 домов. Ветеран труда Людмила Постникова, которая обращалась с просьбой посодействовать в газификации, поблагодарила губернатора за внимание к проблемам поселка.

Глава региона навестил мать Героя России Олега Шипицина Анну Хованову, которая проживает в Косихе. За чашкой чая губернатор узнал, как дела у семьи. Во время беседы губернатор позвонил главе Рубцовска Дмитрию Фельдману и распорядился навести порядок около памятного мурала, который в этом году появился на одном из домов города, где рос и учился будущий Герой России. Он подчеркнул, что нужно в течение дня скосить заросли травы около дома с муралом.

«Работы ведутся по краю огромные, у нас самый большой договор с «Газпромом» по газификации всего края. Много районов попадают под социальную догазификацию, только в Косихинском районе пять, а по всему краю больше ста», — сказал Томенко.

Ранее губернатор Томенко проверил, как в Бийске ремонтируют дворы, выбранные жителями.

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