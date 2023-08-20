Губернатор Томенко договорился с Мантуровым: алтайские предприятия получат 26 млрд

Заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров похвалил губернатора Виктора Томенко за поддержку предприятий Алтайского края. Вице-премьер осмотрел заводы в Бийске и обещал, что Минпромторг РФ вложит в предприятия региона 26 миллиардов рублей.

Вице-премьер РФ осмотрел заводы в Бийске и сказал, что у промышленности региона есть большой потенциал и перспективы развития. По словам Мантурова, заводы успешно используют федеральные и региональные меры поддержки. Он отметил и повышение зарплат работникам Бийского олеумного завода сразу на 30%.

Губернатор Томенко подчеркнул, что в крае, несмотря на санкции и сложную экономическую ситуацию, продолжается рост промышленного производства. Предприятия края решают важнейшие задачи по импортозамещению. Он поблагодарил вице-премьера за те меры поддержки, которые получают предприятия от федерального центра. Также губернатор подчеркнул, что в крае идет большая работа по подготовке кадров для промышленных предприятий края.

"Около 20 предприятий в Алтайском крае имеют лицензию на производство лекарственных препаратов, и многие из них сконцентрированы в Бийске", рассказал Виктор Томенко.

Сразу несколько предприятий Алтайского края получат инвестиции Минпромторга, сказал Денис Мантуров. Общая сумма составит около 26 миллиардов рублей. В частности, около 15 млрд рублей получил Бийский олеумный завод. Рубцовский машиностроительный завод в следующем году начнет масштабное обновление, на которое Минпромторгом будет направлено около 4 млрд рублей.

"Практически по всем предприятиям мы видим заинтересованность в развитии и понимание того, какими мерами можно воспользоваться совместно с региональными мерами развития федеральными", подчеркнул Денис Мантуров.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул большую роль фармацевтических предприятий в развитии промышленности Бийска. Он считает, что предприятия имеют важное значение для развития города и вносят значительный вклад в развитие фармацевтической промышленности России.

Индекс промышленного производства по итогам 2022 года составил 101,9%, что выше общероссийского уровня равного 99,4% и выше уровня СФО – 100,5%.

По итогам первого полугодия 2023 года ИПП зафиксирован на уровне 107,4%.

Ранее губернатор Томенко рассказал, как можно еще увеличить урожайность в Алтайском крае.