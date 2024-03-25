26 марта
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Жизнь

Группа «Пикник» перенесла концерт из подмосковного «Крокус Сити Холла» в Санкт-Петербург (обновлено)

Стало известно, где будет играть группа «Пикник», перед концертом которой произошел теракт 22 марта.

Теракт в "Крокусе".
Теракт в "Крокусе".
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Обновлено

«В нашем графике выступлений следующий концерт заявлен в Санкт-Петербурге, 27 марта. В данный момент группа Пикник, Международный симфонический оркестр «Таврический» и организатор фонд «ЕВА» ищут возможность проведения вечера памяти», — сообщили музыканты.

«Пикник» даст концерт 27 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале концертной площадки.

Тем временем в Барнауле продолжают нести цветы к часовне св. Татьяны. А в 20:00 на Мемориале Славы пройдет акция памяти погибших в теракте.

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