Грозовые выходные ожидают жителей Алтайского края 17 и 18 июня

Погода в Алтайском крае 17 июня
Температура ночью от +11 до+16 градусов, местами от +3 до +8 градусов. В Барнауле от +11 до +13 градусов.
Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура днем от +27 до +32 градусов. Преимущественно без осадков. В Барнауле от +27 до +29 градусов.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Алтайском крае 18 июня
Температура ночью от +13 до +18 градусов, местами от +7 до +12 градусов. В Барнауле от +13 до +15 градусов.
Преимущественно без осадков.
Ветер южный, 2-7 м/с. местами порывы до 12 м/с.
Температура днем от +28 до +33 градусов. В Барнауле от +28 до +30 градусов.
Местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.