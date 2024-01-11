Гроза, ветер и метель. Что происходит с погодой в Алтайском крае

Погодные качели в регионе раскачались не на шутку и напугали жителей. Так, днем всех пробирает мороз, вечером идет снег, а ночью наводят панику сильные раскаты грома. Altapress.ru расскажет, как меняется погода и к каким последствиям это приводит.

Гроза в начале января

Самым обсуждаемым природным явлением в начале зимы стала не метель и даже не гололед, а гроза. По Алтайскому краю раскаты грома прокатились дважды: в ночь на 9 и 11 января. При этом, 9 числа также сверкала молния, из-за которой некоторые жители Барнаула остались без электричества. А через два дня гром грянул уже дважды за ночь с интервалом в два часа.

Известно, что зимние грозы повторяются раз в 5-10 лет. Это очень редкое метеорологическое явление, которое также может сопровождаться снегом, ледяным дождем и ледяной крупой.

А согласно народным поверьям, гром в январе — к голодному году. Также грозовые раскаты предрекают государственные конфликты, катастрофы и катаклизмы.

Гроза в Барнауле. Михаил Хаустов

Беспощадный ураган

Сейчас в Алтайском крае действует штормовое предупреждение — усиление ветра до 33 м/с прогнозировали синоптики 11 января. Накануне ночью от урагана уже пострадала фура — ее сдуло в кювет при торможении возле погранпункта "Веселоярск".

Ураган, вид из космоса. Сергей Рязанский, vk.com/sergeyiss

Зимний дождь

Накануне ночью в Алтайском крае также прошел дождь, следствием которого стала гололедица на дорогах. Она также стала причиной, по которой оказался в кювете большегруз на региональной трассе.

Дождь, погода. СС0

Куда пропал крещенский мороз

Еще один удивительный прогноз погоды в Алтайском крае выбивает зиму из привычной колеи. Традиционного крепкого мороза на праздник Крещения Господня не будет.

Так,19 января произойдет перепад температуры воздуха. С -23 градусов столбик термометра поднимется до -14 градусов. Также ожидается небольшой снег.

Мороз. Дорога. СС0

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