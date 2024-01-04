Гринч похитил зверят из Барнаульского зоопарка — жителей зовут спасти их, а заодно отметить Рождество

Взрослых и детей приглашают провести Сочельник, 6 января, в барнаульском зоопарке " Лесная сказка " за увлекательным квестом, играми и мастер-классом.

Гостям предстоит спасти животных от коварного Гринча, который их похитил, и собрать волшебные кристаллы. В конце концов, Дед Мороз проведет урок доброты и поможет Гринчу стать добрым.

Зоопарк обещает подвижные игры, в том числе русские народные, а также колядки и гадания. Для усидчивых - мастер-класс по изготовлению "Рождественской звезды".

А чтобы не замерзнуть, посетителям предложат ароматный травяной чай из старинного самовара и баранки.

Начало - 16:00 вечера 6 января. Работать зоопарк будет до 19:00 часов.

Ранее в Барнауле появилась еще одна лыжная трасса с бесплатным чаем.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал