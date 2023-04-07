С 6 апреля Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект ЕР о введении уголовной ответственности за сбор и уничтожение ценных грибов. Altapress.ru рассказывает, какие грибы лучше не трогать и какое наказание последует, если его все-таки сорвать.

Что известно о «грибном» законопроекте?

Авторы законопроекта — представители обеих палат от «Единой России», сообщают РИА Новости. Они внесли на рассмотрение документ еще в ноябре.

Законопроект вводит уголовную ответственность за уничтожение ценных растений и грибов, в том числе занесенных в российскую Красную книгу или охраняемых международными договорами.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин отметил, что незаконный сбор редких грибов должен наказываться так же, как причинение вреда краснокнижным растениям и животным, сообщает «Общественная служба новостей».

Закрытие грибного сезона Грибники Барнаула и Алтайского края

Какие грибы запрещено собирать?

Депутат отметил, что в список грибов, запрещенных для сбора, будет внесено около 20 видов. Можно предположить, что там будут находиться те виды, который включены в Красную книгу.

Например, Грифола курчавая или гриб-баран, Cаркосома шаровидная, Лепиота древесинная, Вешенка семгово-соломенная, Мухоморы шишкообразный и Виттадини, Решеточник красный и другие.

Закрытие грибного сезона Грибники Барнаула и Алтайского края

Где распространяется закон?

Закон распространяется на территории всей Российской Федерации. Исключений для отдельных лесов, населенных пунктов или регионов не будет.

Какое наказание может последовать?

Составы преступлений будут устанавливаться по аналогии со статьей 258 УК («Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных»).

Максимальное наказание — лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом до миллиона рублей.

При этом, если грибник сорвал редкий гриб случайно, по незнанию, то он не будет привлечен к уголовной ответственности.

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