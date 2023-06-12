Грибы со вкусом курицы собирают люди в Алтайском крае

В Алтайском крае грибники начали находить в больших количествах Трутовик серно-желтый. Молодой гриб напоминает по вкусу куриное мясо. Об этом сообщает группа "Грибы и Грибники Алтайского края".

Трутовик серно-желтый растет на деревьях. В Алтайском крае его находят на берегу Оби и в лесах.

Гриб съедобен только в молодом виде, когда он еще мягкий. Более взрослые виды на вкус малоприятны, а в некоторых случаях вредны.

На ощупь гриб нежный и упругий. Люди отмечают приятный грибной запах и кисловатый вкус. Трутовик серно-желтый используют в салатах, супах, жареным, соленым и маринованным.

В некоторых регионах Северной Америки гриб называют «древесным цыпленком», «грибной курятиной» или «лесным крабом». В вегетарианской кухне его используют для замены мяса.