14 июня
﻿
Жизнь

Грибы со вкусом курицы собирают люди в Алтайском крае

В Алтайском крае грибники начали находить в больших количествах Трутовик серно-желтый. Молодой гриб напоминает по вкусу куриное мясо. Об этом сообщает группа "Грибы и Грибники Алтайского края".

Трутовик серно-желтый
Трутовик серно-желтый
Грибы и грибники Алтайского края

Трутовик серно-желтый растет на деревьях. В Алтайском крае его находят на берегу Оби и в лесах.

Гриб съедобен только в молодом виде, когда он еще мягкий. Более взрослые виды на вкус малоприятны, а в некоторых случаях вредны.

На ощупь гриб нежный и упругий. Люди отмечают приятный грибной запах и кисловатый вкус. Трутовик серно-желтый используют в салатах, супах, жареным, соленым и маринованным.

В некоторых регионах Северной Америки гриб называют «древесным цыпленком», «грибной курятиной» или «лесным крабом». В вегетарианской кухне его используют для замены мяса.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость