Гранты «Стального дерева» предоставят авторам лучших социальных проектов в Алтайском крае

Прием заявок, как и в прошлом году, проходит на специальной онлайн платформе программы. Сбор социальных инициатив продлится до 28 февраля. Затем их оценят эксперты конкурсной комиссии. Победителей конкурса объявят в мае после очной защиты проектов с участием общественников, представителей муниципалитета, Алтай-Кокса и фонда «Милосердие».

В Год семьи в России пристальное внимание будет уделяться инициативам, которые нацелены на поддержку семейных ценностей и материнства. Также в приоритете проекты, помогающие продвигать активное долголетие.

В этом году увеличился максимальный размер гранта — он составит 500 тысяч рублей, остальные суммы остались без изменения — 200 тысяч и 300 тысяч рублей. Все грантополучатели должны завершить проектные работы не позднее, чем за девять месяцев.

Мы ожидаем, что на этот раз желающих принять участие в программе будет не меньше, чем в прошлом году, а их идеи будут еще более яркими и востребованными. Уже более четырехсот проектов «Стального дерева» помогли изменить к лучшему жизнь людей в пяти регионах страны, — отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова.

В прошлом году в грантовую комиссию «Стального дерева» поступило около 40 заявок от жителей Алтайского края. 12 инициатив 2023 года помогли поддержать детей с ограниченными возможностями здоровья, создать спортивные площадки и пространства для творчества в детских центрах, провести образовательные мероприятия. С 2018 по 2023 годы в регионе реализовали 50 проектов.

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