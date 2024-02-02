5 февраля
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Жизнь

Гранты «Стального дерева» предоставят авторам лучших социальных проектов в Алтайском крае

Алтай-Кокс и социальный партнер Группы НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие» начали очередной прием заявок для получения грантов программы поддержки социальных инициатив «Стальное дерево». Программа направлена на поддержку общественно полезных идей активных жителей Алтайского края.

Начался очередной прием заявок для получения грантов программы поддержки социальных инициатив «Стальное дерево».
Начался очередной прием заявок для получения грантов программы поддержки социальных инициатив «Стальное дерево».
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Прием заявок, как и в прошлом году, проходит на специальной онлайн платформе программы. Сбор социальных инициатив продлится до 28 февраля. Затем их оценят эксперты конкурсной комиссии. Победителей конкурса объявят в мае после очной защиты проектов с участием общественников, представителей муниципалитета, Алтай-Кокса и фонда «Милосердие».

В Год семьи в России пристальное внимание будет уделяться инициативам, которые нацелены на поддержку семейных ценностей и материнства. Также в приоритете проекты, помогающие продвигать активное долголетие.

В этом году увеличился максимальный размер гранта — он составит 500 тысяч рублей, остальные суммы остались без изменения — 200 тысяч и 300 тысяч рублей. Все грантополучатели должны завершить проектные работы не позднее, чем за девять месяцев.

Мы ожидаем, что на этот раз желающих принять участие в программе будет не меньше, чем в прошлом году, а их идеи будут еще более яркими и востребованными. Уже более четырехсот проектов «Стального дерева» помогли изменить к лучшему жизнь людей в пяти регионах страны, — отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова.

В прошлом году в грантовую комиссию «Стального дерева» поступило около 40 заявок от жителей Алтайского края. 12 инициатив 2023 года помогли поддержать детей с ограниченными возможностями здоровья, создать спортивные площадки и пространства для творчества в детских центрах, провести образовательные мероприятия. С 2018 по 2023 годы в регионе реализовали 50 проектов.

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