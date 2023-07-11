12 июля
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Жизнь

Град размером с куриное яйцо выпал в ночную грозу в алтайском селе

В селе Тальменка под ночь 11 июля в Алтайском крае прошел ливень с сюрпризом.

Тальменка.
Тальменка.
"В курсе 22"

Внезапная гроза прошли в Новоалтайске, в Барнауле, в Тальменке и других селах.

Жители Тальменки прислали фотографии, на которых видно град размером с куриное яйцо.

Погода в Алтайском крае 12 июля

Ночью температура от +17 до +22 градусов, в предгорьях и по востоку местами +10,+15 градусов.

Преимущественно без осадков, по северу и востоку местами небольшие дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем температура +32,+37 градусов. Преимущественно без осадков, по северу и востоку местами небольшие дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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