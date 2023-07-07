Град размером с крупную виноградину выпал в Алтайском крае

Очевидцы сообщают, что крупный град побил и потрепал огороды. Кроме того, жители боялись высовываться из укрытий.
Жители Белокурихи говорят, что это уже второй раз за июль.
Град и грозы 7 июля обещают и в Барнауле.
Град выпал в Белокурихе 6 июля, сообщает "ГОРОДок Белокуриха".
Очевидцы сообщают, что крупный град побил и потрепал огороды. Кроме того, жители боялись высовываться из укрытий.
Жители Белокурихи говорят, что это уже второй раз за июль.
Град и грозы 7 июля обещают и в Барнауле.
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