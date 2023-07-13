Готовятся ли в России к новой мобилизации и с какими болезнями не призовут в армию

В первую очередь документ касается призывников с категорией здоровья «В» (ограниченно годные). По закону такой гражданин освобождается от призыва в армию, но может быть вызван на военные сборы или призван в случае объявления военного конфликта, сообщает "Фонтанка.ру".
Минобороны подготовило список болезней, с которыми граждане не смогут быть призваны или заключить контракт с ВС РФ в период военного положения или мобилизации.
В списке обозначены такие болезни, как:
- ВИЧ, гепатит В, гепатит С;
- Все формы активного туберкулеза органов дыхания;
- Ограниченный туберкулез позвоночника, костей и мочеполовых органов;
- Некоторые злокачественные новообразования;
- Сахарный диабет I типа;
- Психические расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ;
- Эпилепсия;
- Инсульты и их последствия;
- Гипертоническая болезнь II стадии;
- Бронхиальная астма средней степени тяжести;
- Отсутствие конечностей.
Всего в документе перечислено 26 заболеваний.
Ранее altapress.ru рассказывал, что такое военное положение, и что будет, если его введут в России.
Будет ли мобилизация?
На данный момент сообщается, что новой волны мобилизации не планируется.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в стране проходит плановый набор военнослужащих на контракт. Также продолжают формировать воинские соединения и части, в том числе резерв. Проводится подготовка военнослужащих.
"Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет", - подчеркнул Картаполов.