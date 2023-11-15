Готовь дамбу осенью. Депутатский контроль помогает тальменцам

История с сооружением дамбы на правом берегу реки Тальменка длится больше года и сильно волнует жителей домов, стоящих в зоне подтопления. Осенью нужно сделать капремонт, потому что весна спросит строго.

По информации пресс-службы алтайских социалистов, помочь в ситуации с дамбой тальменцы попросили депутата Госдумы Александра Терентьева в сентябре 2022 года. Был сделан запрос в тальменскую администрацию, и получен ответ, что дамбу отремонтируют не позднее 30 ноября 2023 года. Муниципальный контракт на эти работы заключен на сумму свыше 50 млн рублей.

В сентябре этого года депутату сообщили о том, как идут работы на дамбе. Стало понятно, что жители села недовольны работами:

Вместо того, чтобы сделать дамбу выше, строители разрыли её, у берега вырыли канаву, рядом сделали насыпь, которая получилась уже, чем старая. Теперь дамбу дотянули до подвесного моста и работы прекратили, — извещают депутата. — Руководство поселка со ссылкой на Минприроды говорит, что река изменила течение. Но мы это не наблюдаем и считаем, что дамба в таком виде не удержит следующий паводок.

В ответ на письмо депутат инициировал прокурорскую проверку. Её результат — представление и предостережение главе администрации Тальменского поссовета.

Прокуратура выявила: "Расхождение высотных отметок дна реки Тальменка относительно указанных в проектной документации. Это требует проведения новых топографических изысканий и корректировки проектных решений". Муниципальный контракт принято решение расторгнуть, неосвоенные бюджетные деньги — 31,2 млн рублей перенесены на 2025-2026 гг.

По сообщению прокуратуры, из регионального бюджета Тальменскому району выделили необходимые средства для корректировки проекта. В конце сентября работы нужно было закончить, но подрядчик в срок не уложился. Причина: администрация Тальменского поссовета не предоставила актов приемки выполненных работ по муниципальному контракту. За указанное бездействие главе Тальменского поссовета внесено представление.

Прокуратура совместно с Минприроды, членами местного самоуправления и подрядчиком провели обследование дамбы. Результатом стало заключение Минприроды: "Выполненные ремонтные работы позволят снизить риски затопления территории в паводковый период 2024-2025 гг., возведенное тело дамбы позволяет предотвратить перелив воды при пропуске паводковых вод".

Капремонт дамбы прокуратура будет отслеживать до его завершения и проконтролирует прохождение паводка 2024 года на этой территории.

Заявитель сообщил помощникам депутата, что тот участок дамбы, который больше всего беспокоил местных жителей, уже сделан, и поблагодарил думца за помощь в решении проблемы.