Гости многострадального "Ветра Сибири" массово жалуются на организацию и хотят вернуть деньги

Випы сели в лужу
Судя по комментариям, VIP-билеты не имели смысла. Предполагалось, что випы будут сидеть на трибунах, слева и справа от сцены, близко к ней.
"Купили дорогие билеты на трибуны, даже входные браслеты у вас отличаются, а на входе нам заявили, что рассадка свободная, потому что установленные трибуны не соответствуют заявленной рассадке при продаже билетов. Сиденья мокрые, на них лужи", - написала гостья рок-фестиваля Роза.
"Стадион не готов. Места не распределяются согласно билетам - где захотелось там и сел", - написал недовольный организацией Алексей.
"Вот вам и вип. Зачем было потрачено столько денег - непонятно. Если и Чиж оказался платным и VIP-палаточный городок, где все друг на друге палатки ставят, кипятка обещанного нет и розеток тоже! Про звук на главной сцене я вообще молчу", - прокомментировала гостья "Ветра" Мария.
"Действительно, позор, купили билеты за 18000, в итоге это не имело смысла. Ни звука, ни вида", - написал Иван.
Сейчас на сайте "Ветра Сибири" VIP-места стоят 18 тыс. рублей.
Чиж & концерт под дождем
Обладателям VIP-билетов обещали группу Чиж&Co. Утром гостям фестиваля сообщили, что это не совсем правда. Сверху к випу еще придется доплатить, чтобы послушать Чижа. Под дождем, кстати.
"Сегодня утром только узнали, и то случайно. Даже находясь в VIP-зоне, нам заявили, что послушать Чижа можно на улице по дождем! Очень обидно, такой фестиваль, а организация на нуле! И постоянно надо за что то доплачивать!", - написала Натали.
На вопросы о погоде организаторы за недели до концерта отвечали, что на Мочище будет солнечно. Мы рассказывали об этом в нашем прошлом материале о "Ветре".
" - Уточните, пожалуйста, на случай непогоды что-то предусмотрено? Имею ввиду, ливень, град и тому подобное.
- Мероприятие проходит на открытом пространстве. По предварительным прогнозам, ни ливней, ни града не будет".
Кстати, главную сцену размыл дождь и концерт проходит на дневной. Ох уж эти предварительные прогнозы.
Сняли "Папин Олимпос"
Хедлайнер второго дня фестиваля "Папин Олимпос" даже не появился. Многие ехали в Мочище ради него.
На вопросы недовольных гостей в группе "Ветра Сибири" предлагают спросить у группы, почему она не приехала.
20-минутные Мукки
Не менее желанным для рок-фанатов было выступление Мукки. Он был вторым хедлайнером первого дня фестиваля. Судя по комментариям, организаторы выделили артисту всего 20 минут. Недовольными остались и он, и поклонники.
"Ладно проблемы со звуком, иногда их компенсирует атмосфера и драйв (что в общем и случилось), но так прогнать по таймингу, это просто капец. Это неуважение и к артистам (в данном случае к Мукке, и я в первый раз за всю свою долгую фестивальную жизнь стал свидетелем того, как второму хедлайнеру дня дали выступить всего 20 минут) и к посетителям (многие именно на Мукку и приехали). Это главный косяк первого дня и хотелось бы извинений от организаторов хотя бы", - написал гость "Ветра Сибири" Алексей.
"За Мукку обидно больше всего, дико урезали время, и не дали нормально выступить артисту, и насладиться тем, кто ради него и приехал", - написал Павкен.
Нет сцены - нет проблем
"Кто жаловался на плохой звук и экран, организаторы решили проблему координально, нет сцены - нет проблем. Главная сцена не работает", - написал гость "Ветра Сибири" Артем.
Действительно, многие жаловались на звук. Басы перекрывали гитары и голоса, было слышно только ударные.
А экран на одной из сцен сначала наполовину не показывал, а теперь там вовсе ничего не видно.
Организаторы, кстати, решили отшутиться:
Не всем так печально
В группе в ВК среди недовольных комментариев можно встретить ответы от веселого SMM-щика.
Многие также продолжают жаловаться на дорогие парковку и еду, отсутствие обещанных кипятка и душа.
Ну есть же что-то хорошее?
Да. Из хорошего - уехать с фестиваля можно на электричках и автобусах. Они работаю по особенному расписанию и без перебоев.